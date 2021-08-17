İstanbul DHA İstanbul'da farklı ilçelerde izinsiz pankart asıp sosyal medyadan paylaşarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "ÖfkeliGençTürkler" adlı bir grubun farklı ilçelere "Hudut Namustur" ve "Ülkemde Mülteci İstemiyorum" yazılı pankartları astığını ve bunu sosyal medyada paylaştığını tespit etti.Güvenlik Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptığı belirlenen E.A'yı Kartal'da gözaltına aldı. Söz konusupankartları astığı belirlenen 4 kişi Esenler'de, bir kişi de Güngören'de yakalandı."Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan haklarında işlem yapılan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Tartışmalı pankarta ilişkin gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika