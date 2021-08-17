Son dakika: Tartışmalı pankarta ilişkin gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İstanbul DHA İstanbul'da farklı ilçelerde izinsiz pankart asıp sosyal medyadan paylaşarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "ÖfkeliGençTürkler" adlı bir grubun farklı ilçelere "Hudut Namustur" ve "Ülkemde Mülteci İstemiyorum" yazılı pankartları astığını ve bunu sosyal medyada paylaştığını tespit etti.