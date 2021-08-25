İstanbul'da izinsiz pankart asan kişiye saldırdığı iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

İstanbul'da farklı ilçelerde izinsiz pankart asıp sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Semir Yapıcı'ya (26), saldırdığı iddia edilen ve gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ağustos'ta Semir Yapıcı'nın işe gitmek üzere Hürriyet Mahallesi Rüya Sokak'taki evinden çıktığı sırada 3 kişinin sopalı saldırısına uğramasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerden biri olduğu belirlenen A.S.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.S, Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli A.S, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli A.S'nin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan diğer 2 firarinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

Olay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "ÖfkeliGençTürkler" adlı bir grubun, kentin farklı yerlerinde "Hudut Namustur" ve "Ülkemde Mülteci İstemiyorum" yazılı pankartları asmaları ve bunları bazı sosyal medya hesaplarından paylaşmalarına ilişkin çalışma başlatmıştı.

Polis ekipleri, 16 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonda aralarında Semir Yapıcı'nın da bulunduğu 6 kişiyi "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına almış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Semir Yapıcı, 21 Ağustos'ta evinin önünde 3 kişinin sopalı saldırısına uğramış, özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.