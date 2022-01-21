Üye Girişi
İSTANBUL'DA "İZLANDA KIŞI" ÖNCESİ KIŞ LASTİĞİ UYARISI - Son Dakika

İSTANBUL'DA "İZLANDA KIŞI" ÖNCESİ KIŞ LASTİĞİ UYARISI

21.01.2022 09:53
İSTANBUL'DA "İZLANDA KIŞI" ÖNCESİ KIŞ LASTİĞİ UYARISI

İstanbul'a kar uyarısının ardından kış lastiği taktıranların sayısı arttı-İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, "Yolda kalmamaları ve başka kazalara sebep olmamaları için mutlaka kış lastiklerini taktırmaları gerekiyor" dedi.

- İstanbul'a kar uyarısının ardından kış lastiği taktıranların sayısı arttı

-İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, "Yolda kalmamaları ve başka kazalara sebep olmamaları için mutlaka kış lastiklerini taktırmaları gerekiyor" dedi.

Rojda ALTINTAŞ - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, - İSTANBUL'da bu akşamdan itibaren etkili olması beklenilen kar yağışı öncesi uzmanlardan kış lastiği uyarısı geldi. Meteorolojinin kar uyarısının ardından lastikçilere gidenlerin sayısı da arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu akşamdan itibaren soğuk ve kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulundu. Uyarının ardından ileri sürüş uzmanları da kış lastiğinin önemine dikkat çekti. Uzmanlar, kazaların önüne geçmesinin yanı sıra yolda kalan sürücülerin oluşturacağı trafiğin önüne kış lastiği ile geçilebileceğini belirtiyor. Kar uyarısının ardından kış lastiği taktıranların sayısı da arttı.

"MEVSİMSEL ŞARTLARDAN KAYNAKLANAN KAZALARI SÜRÜCÜLER OLUŞTURUR"Kış lastiği kullanımının özellikle ticari araçlarda 1 Aralık'tan itibaren zorunlu hale geldiğini hatırlatan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, "Kanunen ticari araçlar 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kışlık lastiği takmak zorundalar. Dolayısıyla bu mevsim şartlarını yaşayan diğer sürücülerin mutlaka kışlık lastiklerini taktırmaları gerekiyor. Aksi takdirde iklim şartları 7 derecenin altındaysa bu durumda trafiğe çıkmayacaklar. Mevsimsel şartlardan kaynaklanan kazalarda, trafik sıkışıklıkları ve zorlukları oluşturan kış şartlarına hazırlanmamış sürücülerdir" dedi.

"KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAYANLAR ARAÇLARINI KULLANMASINLAR"Çetin Büyükçınar, kış lastiğinin en önemli özelliğinin hamur yapısı olduğu için frenlemelerde ve yol tutuşlarında olumlu sonuçları olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle kış lastiği taktırma imkanı olmayanlar araçlarını lütfen kullanmasınlar" diye konuştu.

"ANADOLU'DA SÜRÜCÜLER BU ŞARTLARI HAFİFE ALIYOR"Kış lastiğinden kaynaklı meydana gelen kazaların Anadolu'da daha fazla meydana geldiğini dile getiren Büyükçınar, "Genelde metropollere baktığımız zaman sürücülerin kurallara daha fazla uyduğunu görüyoruz ancak Anadolu'da sürücüler bu şartları trafik olmadığını düşünerek daha hafife alıyor gibi geliyor. Yolda kalmamaları ve başka kazalara sebep olmamaları için mutlaka kış lastiklerini taktırmaları gerekiyor. Diğer yandan kış lastiğim var diye de araba hemen olduğu yerde durmuyor. O bakımdan bu tip hava şartlarında takip mesafemizi arttıracağız" diye konuştu.

"KAZALARIN YÜZDE 92'Sİ İNSAN KAYNAKLI, ARAÇ BAKIMSIZLIĞI DA İNSAN KAYNAKLI"Kazaların genel sebebine bakıldığında yüzde 92'sinin insan kaynaklı olarak görüldüğünü aktaran Büyükçınar, "Geri kalan yüzde 8'i ise mekanik ve araç bakımsızlığı gibi nedenlerden oluyor. İnsan kaynaklı dediğimiz zaman aracınızın bakımsızlığı da insan kaynaklı değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

"ÜZERİMDE M+S YAZISI OLMALI"Büyükçınar, kış lastiği alırken dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle anlattı: "Kışlık lastiği alırken ise 3 zirveli dağımızın sembol olarak olması gerekiyor, lastik üzerinde M+S yazısı bulunmalı. Lastiğin diş yapısına bakıldığı zaman çok derinmiş diye bakılmamalı, çünkü hamur yapısı kışlık lastik olma özelliğini taşıyor"

"LASTİK 3 MİLİMETRENİN ALTINA DÜŞTÜKTEN SONRA İŞE YARAMAZ"25 yıldır oto lastikçi dükkanı işleten Arslan Dinç, "Hava 7 derecenin altına düştükten sonra yaz lastikleri iş görmez. Don ve buz olaylarından sonra lastiğin üst derinliği 3 milimetrenin altına düştükten sonra işe yaramaz" dedi.

"KAZA GEÇİRDİM, ONDAN SONRA KIŞ LASTİĞİ ALMAYA KARAR VERDİM"

Oto lastikçiye kış lastiği taktırmaya gelen vatandaşlardan Ahmet Demir ise, "Daha önceden de kış lastiği kullandığım için bu konuda tecrübem var. Kış lastiği almadan önce sabah erken saatlerde kaza geçirdim, ondan sonra almaya karar verdim" diye konuştu.

İSTANBUL'DA İZLANDA KIŞI ÖNCESİ KIŞ LASTİĞİ UYARISI
İSTANBUL'DA İZLANDA KIŞI ÖNCESİ KIŞ LASTİĞİ UYARISI
İSTANBUL'DA İZLANDA KIŞI ÖNCESİ KIŞ LASTİĞİ UYARISI
İSTANBUL'DA İZLANDA KIŞI ÖNCESİ KIŞ LASTİĞİ UYARISI
İSTANBUL'DA İZLANDA KIŞI ÖNCESİ KIŞ LASTİĞİ UYARISI
İSTANBUL'DA İZLANDA KIŞI ÖNCESİ KIŞ LASTİĞİ UYARISI
İSTANBUL'DA İZLANDA KIŞI ÖNCESİ KIŞ LASTİĞİ UYARISI
İSTANBUL'DA İZLANDA KIŞI ÖNCESİ KIŞ LASTİĞİ UYARISI
İSTANBUL'DA İZLANDA KIŞI ÖNCESİ KIŞ LASTİĞİ UYARISI
YORUMLAR
500

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 'İZLANDA KIŞI' ÖNCESİ KIŞ LASTİĞİ UYARISI - Son Dakika


Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi         
15:57
İçişleri Bakanı Soylu: Karlı günlerde bimekânlar, yaşlılar ve sokak hayvanları önceliğimiz İçişleri Bakanı Soylu: Karlı günlerde bimekânlar, yaşlılar ve sokak hayvanları önceliğimiz         
15:52
Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı         
15:40
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın turisti önce kaçırdı, sonra darbetti İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın turisti önce kaçırdı, sonra darbetti         
15:18
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü         
13:12
Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi         
12:07
Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak         
12:07
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
15:55 Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok
15:51 İçişleri Bakanı Soylu: Karlı günlerde bimekânlar, yaşlılar ve sokak hayvanları önceliğimiz
15:44 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Covid-19'a yakalandı
15:40 Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı
15:38 Milyonların merak ettiği haber! İşte EYT için masadaki 5 formül!
15:02 Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar
15:18 İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın turisti önce kaçırdı, sonra darbetti
15:18 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'ya saldıracağız' demedik
15:18 Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!
15:09 Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 16:03:26. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA "İZLANDA KIŞI" ÖNCESİ KIŞ LASTİĞİ UYARISI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement