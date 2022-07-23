İstanbul'da jandarma ekipleri ormanlık alanlarda yangın denetimi yaptı - Son Dakika
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İstanbul'da jandarma ekipleri ormanlık alanlarda yangın denetimi yaptı

23.07.2022 12:20
İstanbul'da jandarma ekipleri ormanlık alanlarda yangın denetimi yaptı

Jandarma ekiplerince, yangınlara karşı ormanlık alanlar ve mesire yerlerinde denetim yapıldı.

Jandarma ekiplerince, yangınlara karşı ormanlık alanlar ve mesire yerlerinde denetim yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çekmeköy Ömerli Mahallesi'ndeki Çataldağ ve Dindere, Sırapınar Mahallesi'ndeki Çanakçıdere, Hüseyinli Mahallesi'ndeki Çimenli Kuyular ormanları ile Koçullu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda denetim yaptı. Ekiplerce yine Reşadiye, Esen Cile ve Güvercinlik piknik alanlarında da yapılan kontrollere, jandarma komando timleri ile asayiş devriye ekipleri katıldı.

Denetimlerde vatandaşları, yangın konusunda daha dikkatli olmaları için ikaz eden ekipler, mangal ve ateş yakılmaması uyarısında bulundu.

Jandarma ekiplerinin ormanlık alanlardaki denetimi gün boyu sürecek.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İstanbul, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da jandarma ekipleri ormanlık alanlarda yangın denetimi yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da jandarma ekipleri ormanlık alanlarda yangın denetimi yaptı - Son Dakika
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