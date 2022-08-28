İstanbul 'da jandarma ekiplerince uydu ve dron görüntüleriyle kaçak Hint keneviri ekildiği tespit edilen bölgelere düzenlenen operasyonda, 23 bin 24 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kaynak: AA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 23 bin 24 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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