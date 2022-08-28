İstanbul'da 23 bin 24 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da 23 bin 24 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

28.08.2022 09:34
İstanbul'da 23 bin 24 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

İstanbul'da jandarma ekiplerince uydu ve dron görüntüleriyle kaçak Hint keneviri ekildiği tespit edilen bölgelere düzenlenen operasyonda, 23 bin 24 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İstanbul'da jandarma ekiplerince uydu ve dron görüntüleriyle kaçak Hint keneviri ekildiği tespit edilen bölgelere düzenlenen operasyonda, 23 bin 24 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de kaçak Hint keneviri ekildiği bilgisini aldı.

Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) dron ve uydu görüntüleriyle yapılan incelemede, söz konusu bölgeler tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda toplam 23 bin 24 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 23 bin 24 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 23 bin 24 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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