İnceleme başlatan ekipler, Avcılar 'da bir adrese yapılan baskında baharat paketlerinde toplam 10 kilo sentetik kannabinoid bonzai hammaddesi ele geçirdi.

Kaynak: AA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Baharat ambalajlarında 10 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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