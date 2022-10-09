İstanbul'da jandarma ekiplerinden sigara kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da jandarma ekiplerinden sigara kaçakçılığı operasyonu

09.10.2022 10:14
İstanbul'da jandarma ekiplerinden sigara kaçakçılığı operasyonu

İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 tondan fazla kaçak tütün, 12 bin 500 paket sigara ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 tondan fazla kaçak tütün, 12 bin 500 paket sigara ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Eyüpsultan ilçesindeki bir imalathane ve araca operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 2 bin 40 kilo kaçak tütün, 4 milyon 200 bin makaron, 12 bin 500 paket sigara ve 218 bin çok amaçlı kutu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Y.E. ve A.T. gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.E. tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da jandarma ekiplerinden sigara kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da jandarma ekiplerinden sigara kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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