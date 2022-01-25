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ARNAVUTKÖY'DE HASTALANAN BEBEĞİ HASTANEYE JANDARMA ULAŞTIRDI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE HASTALANAN BEBEĞİ HASTANEYE JANDARMA ULAŞTIRDI

25.01.2022 23:15

ARNAVUTKÖY'de kar nedeniyle yollar kapanınca hastaneye götürülemeyen 1 buçuk yaşındaki bebeği jandarma ekipleri hastaneye ulaştırdı.

ARNAVUTKÖY'de kar nedeniyle yollar kapanınca hastaneye götürülemeyen 1 buçuk yaşındaki bebeği jandarma ekipleri hastaneye ulaştırdı.

İstanbul'da dün etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yollarda mahsur kalan ve yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yardım etti.

Jandarma Komando Tugay Komutanlığı envanterinde bulunan Unimog araçları ile yardım ve kurtarma faaliyetleri kesintisiz olarak sürdürülüyor. Bugün saat 11.00 sıralarında Arnavutköy'de AFAD ekiplerine çocuğu ateşlenen bir annenin sağlık kuruluşuna ulaşamayarak bölgede bulunan bir işletmeye sığındığı bilgisi geldi. Nevşehir Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere giderek, anne S.A., hastalanan 1 buçuk yaşındaki kız bebeği F.A. ile 3 ve 5 yaşındaki iki çocuğunu Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere jandarma aracına aldı. Kar nedeniyle duran trafikte jandarma aracı hastaneye yaklaşık 500 metre kala ilerleyemedi. Bunun üzerine hasta bebek jandarma personelinin kucağında hastaneye ulaştırıldı.

ARNAVUTKÖY'DE HASTALANAN BEBEĞİ HASTANEYE JANDARMA ULAŞTIRDI
ARNAVUTKÖY'DE HASTALANAN BEBEĞİ HASTANEYE JANDARMA ULAŞTIRDI
ARNAVUTKÖY'DE HASTALANAN BEBEĞİ HASTANEYE JANDARMA ULAŞTIRDI

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE HASTALANAN BEBEĞİ HASTANEYE JANDARMA ULAŞTIRDI - Son Dakika
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