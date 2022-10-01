İstanbul'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.N.A'nın kente uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren istihbarat çalışması ve fiziki takibin ardından şüphelinin uyuşturucuyu, ikamet adresi haricinde Beylikdüzü ilçesinde kiraladığı bir dairede depoladığı tespit edildi. Eve narkotik köpekler de kullanılarak düzenlenen operasyonda, 66 kilo skunk, 20 gram kokain, 1 press makinesi ve 1 vakum makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.N.A, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik soruşturma devam ediyor.

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