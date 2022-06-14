Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı

14.06.2022 11:24

İstanbul'da Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İstanbul'da Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Taksim Meydanı'nda başlayan törende, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikler kapsamında Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret eden İl Jandarma Komutanı Topçu ile çok sayıda subay ve astsubay, burada şehitleri andı.

Anma töreninde Eyüpsultan Camisi müezzini Davut Şenşoy, Kur'an-ı Kerim okudu ve dualar edildi.

Ardından törene katılan komutan ve askerler, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı

YORUMLAR
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Trakya'da jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı Trakya'da jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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