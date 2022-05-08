Akseki'de jandarmadan annelere çiçekli kutlama - Son Dakika

Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki annelerin gününü çiçek vererek kutladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Trafik Timleri ekipleri, İbradı kavşağında kontrol noktası oluşturarak araçları durdurdu.

Sürücülere "7-13 Mayıs Trafik Haftası" kapsamında, kurallara uymaları konusunda bilgi veren ekipler, aynı zamanda araçlarda bulunan annelerin "Anneler Günü"nü kutlayarak çiçek verdi.

Tüm annelerin güzel bir gün geçirmesi temennisinde bulunan sürücüler de jandarma görevlilerine teşekkür etti.

Öte yandan jandarma ekipleri ilçedeki şehit annelerini de ziyaret etti. Ziyarette annelerin günleri kutlanıp çiçek hediye edildi.