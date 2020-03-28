İSTANBUL'DA JANDARMADAN KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA JANDARMADAN KORONAVİRÜS DENETİMİ
23 dakika önce
İstanbul DHAİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı 'il ve ilçelerde hafta sonları vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb.
İstanbul DHA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı 'il ve ilçelerde hafta sonları vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak yasaklanacak, il ve ilçelerin durumuna göre bu tedbirler hafta içi günlerine de yaygınlaştırılabilecek" şeklindeki genelgesi kapsamında sorumluluk bölgelerindeki mesire-piknik alanları ile sahil bantlarında denetimlerini sıkılaştırdı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin piknik yapmaya müsait iç bölgelerin denetiminde de drone kullandığı görüldü. Ekipler ayrıca vatandaşlara sosyal izolasyonun önemi hatırlatarak bu konuda uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:44 Kaynak: DHA
Son Dakika Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir Maske kullananlara önemli uyarı..."Yere atmayın" Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek