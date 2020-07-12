İstanbul'da jandarmadan sahil bantlarında denetim - Son Dakika

İstanbul'da jandarmadan sahil bantlarında denetim

İstanbul Jandarma Komutanlığınca sahil bantları ve plajlarda denetim yapıldı.

İstanbul Jandarma Komutanlığınca sahil bantları ve plajlarda denetim yapıldı.

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Denetimlerde İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde toplu sahil bantları ile plajlarda sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri başta olmak üzere Jandarma Asayiş, Motosikletli Asayiş, Motosikletli Trafik, Jandarma Trafik Timlerinin katıldığı denetimlerde, havadan S-70 SKORSKY helikopteriyle Kilyos, Şile ve Ağva sahil şeridi denetlendi.

Plajlarda suda boğulma olaylarının önlenmesi ile çeken akıntıya (Rip akıntısı) karşı vatandaşların farkındalıklarının artırılmasına yönelik çalışmalara devam edildi. Vatandaşlara, çeken akıntı konusunda hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Jandarma ekipleri tarafından vatandaşların suda boğulma olaylarıyla karşılaşmaları durumunda 112 Acil, 156 Jandarma İmdat, 158 Sahil Güvenlik ve 155 Polis İmdat çağrı merkezlerini aramaları istendi.

Denetimlerde 333 tim ve 702 personel yer aldı.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da jandarmadan sahil bantlarında denetim - Son Dakika
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