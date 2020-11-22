Son dakika... İSTANBUL'DA JANDARMADAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA DENETİM - Son Dakika

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı bin 303 personelle sokağa çıkma kısıtlamasında koranavirüs önlemleri kapsamında yollarda denetimler yaptı,.

İstanbul'da bugün saat 10.00'a kadar geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasında Jandarma ekipleri şehirlerarası yollarda yaptıkları denetimlerde, sürücüleri ve seyahat edenlerin izin belgeleri, kimlikle ve HES kodları sorgulandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 'Koronavirüs salgının toplumun sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yöneltme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutma amacıyla denetimler gerçekleştirildi'

ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN

D-20 Karayolu Eyüpsultan İSTAÇ mevkiindeki otobüsle seyahat eden bazı vatandaşlar denetimler hakkında konuştu. Tokat'tan İstanbul'a gelen Kemal Tutku, i "Allah devletimizden razı olsun, yola çıkmadan önce testimi de yaptırmıştımö dedi. Nurcan Yücel ise uzun yoldan geldiğini belirterek "Cenazeden dönüyorum, mecburi bir gidiş-dönüş olmak zorundaydı. Mecbur kalmadığım sürece dışarı çıkmak istememö ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

---------------------Jandarma denetimiJandarmanın araç çevirmesiJandarmanın belge sorgulamasıVatandaşlar ile röportajGenel ve detay denetim görüntüsü

Muhabir anonsu (Halil Sadri Yılmaz)

- İstanbul