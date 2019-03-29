Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

6 dakika önce

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A. isimli bir şahsın çeşitli yerlerde uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti.

İstanbul'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A. isimli bir şahsın çeşitli yerlerde uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Satış yapmaya gittiği sırada yakalanan şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 25 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul'da bir şahsın çeşitli noktalarda uyuşturucu madde sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri, söz konusu noktaların bulunduğu bölgelerde çalışma başlattı. Yaklaşık bir ay süren fiziki ve teknik çalışmaların ardından, bir şahsın uyuşturucu hap sattığı, yakalanmamak ve dikkat çekmemek için de gece geç saatlerde, özellikle insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda "Torbacı" diye tabir edilen şahıslara hapları satmaya çalıştığı tespit edildi.

ARAÇTAN BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Şahsın kullandığı aracı fiziki takibe alan jandarma ekipleri, şahsın aracına yüklü miktarda uyuşturucu hap yüklediği ve hareket ettiğini görünce operasyon için düğmeye bastı. Operasyon için harekete geçen ekipler, ara sokakta aracı sıkıştırılarak durduruldu. Yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramalarda; piyasaya sürülmeye hazır, kilitli poşetler içerisine konulmuş vaziyette 25 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan kimlik tespitinde şüphelinin yabancı uyruklu M.A. olduğu öğrenildi. M.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu operasyonu saniye saniye kameraya yansıdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:11 Kaynak: İHA

Jandarma, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu Açıkladı: Seçilirse Gezi Parkı Ne Olacak? Müjde Ar'ı Otobüse Binerken Gören Hayranları Şaşkınlıklarını Gizleyemedi! Havalimanında Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Kişi Gözaltına Alındı Binali Yıldırım Hedefini Açıkladı: Londra'yı Geçeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 10:17:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]