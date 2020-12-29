İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il genelinde yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve satışına yönelik denetim yaptı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk alanında bulunan bölgelerde alkol satışı yapılan iş yerlerinde ruhsat ve bandrol kontrolü yaptı.
İş yeri sahiplerine sahte içki hakkında bilgilendirme yaparak uyarılarda bulunan ekipler, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Jandarmadan yılbaşı öncesi sahte içki denetimi - Son Dakika