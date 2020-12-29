Son dakika haberleri... Jandarmadan yılbaşı öncesi sahte içki denetimi - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk alanında bulunan bölgelerde alkol satışı yapılan iş yerlerinde ruhsat ve bandrol kontrolü yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il genelinde yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve satışına yönelik denetim yaptı.

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