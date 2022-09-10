Yapılan araştırmada, Türkiye'ye turist gibi geleceği belirlenen yabancı uyruklu şüphelinin uyuşturucu maddeyi sörf tahtalarının içine koyduğu, diğer şüphelinin de kendisini Türkiye'de karşılayacağı tespit edildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da sörf tahtalarının içine gizlenmiş 4 kilo kokain ele geçirildi - Son Dakika

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