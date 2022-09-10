İstanbul'da sörf tahtalarının içine gizlenmiş 4 kilo kokain ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da sörf tahtalarının içine gizlenmiş 4 kilo kokain ele geçirildi

10.09.2022 09:40
İstanbul'da sörf tahtalarının içine gizlenmiş 4 kilo kokain ele geçirildi

İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, yurt dışından Türkiye'ye sörf tahtaları içinde uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, yurt dışından Türkiye'ye sörf tahtaları içinde uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahısların yurt dışından uyuşturucu madde getirerek İstanbul genelinde piyasaya satacağı bilgisini aldı.

Yapılan araştırmada, Türkiye'ye turist gibi geleceği belirlenen yabancı uyruklu şüphelinin uyuşturucu maddeyi sörf tahtalarının içine koyduğu, diğer şüphelinin de kendisini Türkiye'de karşılayacağı tespit edildi.

İstanbul Havalimanı'nda takibe başlayan jandarma ekipleri, uçak iniş yaptıktan sonra bagaj bölümünde sörf tahtalarının bir kişi tarafından alındığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, sörf tahtalarının içine gizlenmiş 4 kilogram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 2 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sörf tahtalarının içine gizlenmiş 4 kilo kokain ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da sörf tahtalarının içine gizlenmiş 4 kilo kokain ele geçirildi - Son Dakika
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