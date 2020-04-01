İSTANBUL'DA JANDARMANIN SAHTE DEZENFEKTAN OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA JANDARMANIN SAHTE DEZENFEKTAN OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika

İSTANBUL'DA JANDARMANIN SAHTE DEZENFEKTAN OPERASYONU KAMERADA

6 saat önce

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, kaçak etil alkol ile sahte dezenfektan üreten ve koronavirüs salgınını fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamayı amaçlayan şüphelilere yönelik Esenyurt ve Başakşehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, kaçak etil alkol ile sahte dezenfektan üreten ve koronavirüs salgınını fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamayı amaçlayan şüphelilere yönelik Esenyurt ve Başakşehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarma kamerasına yansıyan operasyonda yaklaşık 8 ton sahte dezenfektan ele geçirildi.

Esenyurt ve Başakşehir'de üç ayrı adreste kaçak içki üretiminde de kullanılan etil alkol kullanarak sahte dezenfektan üretimi yapıldığı ve bunların fahiş fiyatlarla piyasaya sürüleceği bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda piyasaya sürülmek üzere 100 Ml. olarak şişelenmiş 25 bin 750 adet sahte el dezenfektanı, yine 5 LT. olarak ambalajlanmış 3475 litre sahte el dezenfektanı, dezenfektan yapımında kullanılacak 1850 litre etil alkol, 100 litre gliserin yağı, 60 litre izopropil alkol, 40 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere 1200 adet sahte etiket ele geçirirken, adreslerde bulunan 3 şüpheli de gözaltına aldı.

Sahte dezenfektanlarla yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç sağlamayı planladıkları öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen etil alkolün ise İçişleri Bakanlığının genelgesi üzerine kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

İSTANBUL'DA JANDARMANIN SAHTE DEZENFEKTAN OPERASYONU KAMERADA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Başakşehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:20 Kaynak: DHA

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