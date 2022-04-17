İstanbul'da jandarmanın sahte para operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da jandarmanın sahte para operasyonunda bir zanlı tutuklandı

17.04.2022 10:33
İstanbul'da jandarmanın sahte para operasyonunda bir zanlı tutuklandı

İstanbul'da jandarmanın düzenlediği sahte para operasyonunda suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da jandarmanın düzenlediği sahte para operasyonunda suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Başakşehir'de yurt dışına gönderilmek üzere yüklü miktarda sahte avro imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından sahte para bastığı tespit edilen S.D'nin depo olarak kullanılan adresine baskın düzenlendi.

Operasyonda suçüstü yakalanan şüpheli S.D'nin kaçak darphaneye dönüştürdüğü depoda yurt dışına gönderilmeye hazır 10 bin adet 2 avroluk madeni para, basıma hazır 16 bin madeni çerçeve ile pulu ve hidrolik pres makinesi ele geçirildi.

İncelemede madeni paraların yurt dışındaki kumar makineleri ve sigara otomatlarından geçmesi için elektrolize edilerek üretildiği, tüm özellikleri ile gerçeğine çok yakın olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı hakimlikçe "parada sahtecilik" suçlamasıyla tutuklandı.

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Başakşehir, Jandarma, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul'da jandarmanın sahte para operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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