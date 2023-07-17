İstanbul'da Janıyev suç örgütünün önemli yöneticisi yakalandı

İstanbul'da Janıyev suç örgütünün önemli yöneticilerinden olan "Gölge" lakaplı Guram Chıkhladze isimli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında ayrıca Rusya'da gerçekleştirilen birçok öldürme suçunun faili olması sebebiyle Rus makamları tarafından İnterpol aracılığıyla yakalama emri çıkarıldığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Küçükçekmece'de yapılan operasyonda, Janıyev suç örgütünün önemli yöneticilerinden olan "Gölge" lakaplı Guram Chıkhladze isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs ile ilgili yapılan çalışmalarda, Türkiye'ye Rusya ve Azerbaycan'da bulunan örgüt üyelerini ve örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri yönettiği, Türkiye de zırhlı araçlar ve silahlı korumalar ile birlikte gezdiği ve suç örgütünün Türkiye sorumlusu olduğu tespit edildi.

İncelemelerde, 2020 yılında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde yakalanarak tutuklanan Andrıı Malyı sahte ismi ile Türkiye'de ikamet eden, 2016 yılında Beşiktaş ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Rovshan Janıyev'in ağabeyi Namıq Janıyev'in liderliğini yaptığı Janıyev suç örgütünün önemli yöneticilerinden olan Guram Chıkhladze hakkında Rusya'da gerçekleştirilen birçok öldürme suçunun faili olması sebebiyle Rus makamları tarafından İnterpol aracılığıyla yakalama emri çıkarıldığı öğrenildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL