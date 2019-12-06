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İstanbul'da Japon Haftası etkinlikleri başladı

6 saat önce

JAPONYA'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından her yıl kültür tanıtım programları kapsamında düzenlenen 'İstanbul Japan Week 2019 Winter', etkinlikleri İstanbul'da başladı.

İstanbul'da Japon Haftası etkinlikleri başladı, System.String[]
JAPONYA'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından her yıl kültür tanıtım programları kapsamında düzenlenen 'İstanbul Japan Week 2019 Winter', etkinlikleri İstanbul'da başladı. Japon kültürünün tanıtımı kapsamında opera ve piyano konseri, Japon Filmleri Festivali ve seminerlerin yer aldığı birçok etkinlik yer alıyor.

Japon kültürünün tanıtılması amacıyla gerçekleşecek etkinlikler, 30 Aralık'a kadar İstanbul'un çeşitli kültür ve sanat mekanlarında gerçekleştirilecek. Etkinlikler arasında "16. İstanbul Japon Filmleri Festivali", "Opera ve Piyano Konseri", "Manga Semineri", "Japonya Hükümeti Eğitim Bursu Semineri" gibi pek çok etkinlik bulunuyor.

İstanbul Japon Filmleri Festivali'nde bu yıl, Japonya ve Türkiye'nin dostluğunu pekiştiren iki tarihi olayı anlatan 'Ertuğrul 1890' filminin gösterimi de olacak. Ayrıca 76. Venedik Uluslararası Film Festivali Açılış filmi olan Japonya ila Fransa ortak yapımı 'Saklı Gerçekler' ve ' Let's Go JETS! Kızların Dans Savaşı' adlı film de gösterimi yapılacak eserler arasında yer alıyor.

Ücretsiz gerçekleşecek etkinliklerin ayrıntılarına ilişkin detaylı bilgiler, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu'nun resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarında yer alıyor.


- İstanbul
İstanbul, Japonya, Japon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:46 Kaynak: DHA
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