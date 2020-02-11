İSTANBUL'DA JAPON İMPARATORU NARUHİTO'NUN DOĞUM GÜNÜ ETKİNLİĞİ - Son Dakika

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito'nun doğum günü için İstanbul'da etkinlik düzenlendi.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki himayesinde Beşiktaş 'ta bir otelde düzenlenen geceye Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Salih Murat Tamer , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya ile çok sayıda davetli katıldı.

Gecede davetlilere hitap eden Nishimaki, Elazığ ve Malatya 'daki depremde, Van 'daki çığda ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

İmparator Naruhito'nun geçen yıl tahta çıktığını anımsatan Nishimaki, "Doğum gününü ilk kez resmi bir resepsiyonda kutladığımız İmparator Naruhito 23 Şubat'ta 60 yaşına girecektir. Bugün 11 Şubat ise Japonya için özel bir anlam taşımaktadır. Bu tarih Japonya'da Ulusal Kuruluş Günü olarak kutlanmaktadır." dedi.

Nishimaki, Ertuğrul Fırkateyni'nin batışının ve Türk-Japon ilişkilerinin 130. yılında olduklarını dile getirerek, iki ülke ilişkilerinin bu yıl daha da ileri düzeye çıkacağını söyledi. Türk Hava Yolları 'nın sefer sayısını artıracağını belirten Nishimaki, All Nippon Airways'in de doğrudan seferlere başlayacağını kaydetti.

İBB Başkanı İmamoğlu ise Japon halkının güzel gününe tanıklık etmekten dolayı keyif duyduğunu belirterek, Japonya- Türkiye arasındaki sıcaklığın hiçbir dönemde azalmadığını bildirdi.

Gecede Japonya'ya özgü yemekler servis edilirken, yerel Japon çalgısı koto performansı da sahnelendi.

Görüntü Dökümü:

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Davetlilerin kapıda karşılanması

Nishimaki konuşması

İmamoğlu konuşması

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