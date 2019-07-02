Son Dakika Haberleri: İstanbul'da jeotermal saha ihaleleri
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İstanbul'da jeotermal saha ihaleleri

1 saat önce

İstanbul'daki jeotermal kaynak ve dogˆal mineralli su arama ruhsatlı sahalar ihaleye çıkarıldı.

İstanbul'da jeotermal saha ihaleleri, System.String[]
İstanbul'daki jeotermal kaynak ve dogˆal mineralli su arama ruhsatlı sahalar ihaleye çıkarıldı.
İstanbul Valiliğinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatları olan 6 saha, açık artırma usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.
İhaleler, 17 Temmuz Çarşamba İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:18 Kaynak: AA
İstanbul, Ekonomi
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