İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen 6 operasyonda 81 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen 6 operasyonda 81 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitelerinden toplanan atık yağların karışımlı akaryakıt haline getirildiği ve depolandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, 11-17 Şubat'ta Bahçelievler, Küçükçekmece, Ataşehir, Ümraniye ve Sultanbeyli'de 6 ayrı adrese düzenlediği operasyonda "10 Numara Yağ" olarak tabir edilen toplam 81 bin 500 litre kaçak akaryakıt ile kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanılan kamyonete el koydu.

Operasyonlarda Muhammet E. (35), İshak Ş. (47), Hasan Hüseyin E. (20), Sait İ. (48), Nebi G. (35), Mustafa A. (45), Ferdi O. (38), Mustafa Ç. (47) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeden serbest bırakıldı.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:06 Kaynak: AA
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