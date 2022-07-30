İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 88 bin 500 litre ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 88 bin 500 litre ele geçirildi

30.07.2022 14:41

İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 88 bin 500 litre ele geçirildi İstanbul'un 4 ilçesinde kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi.

İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 88 bin 500 litre ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'un 4 ilçesinde kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi. 88 bin 500 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda yakalanan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "Akaryakıt Kaçakçılığı" suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, madeni yağlara kimyasal maddeler karıştırılarak illegal yöntemlerle imal edilen, halk otobüsleri ve şehirlerarası otobüslerin motorlarında yangınlara sebep olarak vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren, egzoz salınımı sonucunda hava kirliliğine sebep olan ve piyasada kayıt dışı satışı ile devletin vergi kaybına uğratıldığı "10 Numara Yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıtın imal ve satışının önlenebilmesi amacıyla operasyonlar düzenledi.

88 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

2022 yılı Temmuz ayı içerisinde Ataşehir, Ümraniye, Sultanbeyli ve Tuzla ilçelerinde yapılan operasyonlar neticesinde toplamda 88 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıt naklinde kullanılan 5 araca el konuldu. Konu ile ilgili kaçak akaryakıt taşıyan ve satan 6 şüpheli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 88 bin 500 litre ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 88 bin 500 litre ele geçirildi - Son Dakika
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