İSTANBUL'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika

Topladıkları atık yağları akaryakıt haline getiren 8 şüpheli, İstanbul 'da düzenlenen 6 ayrı operasyonla gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam 61 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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