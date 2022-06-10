İstanbul'da sahte ve kaçak alkol üreten suç örgütüne yönelik operasyon: 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da sahte ve kaçak alkol üreten suç örgütüne yönelik operasyon: 10 şüpheli yakalandı

10.06.2022 10:42
İstanbul'da sahte ve kaçak alkol üreten suç örgütüne yönelik operasyon: 10 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, sahte ve kaçak alkol üretmek için organize suç örgütü kurdukları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, sahte ve kaçak alkol üretmek için organize suç örgütü kurdukları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, organize suç örgütü kurarak 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik, örgütün hiyerarşik yapısını deşifre edebilmek amacıyla 3 Kasım 2021'de soruşturma başlatıldı.

Savcılıkça, tespit edilen şüphelilerin işlemiş oldukları suçu, sahte ve kaçak alkol üretimi yaptıkları yerler ile dağıtım yaptıkları kanalları, suçun delillerini, örgütün uygulamış olduğu taktik ve teknikleri ortaya çıkarmak amacıyla örgütün lider yöneticisi ve üyelerin tamamı tespit edildi.

Soruşturmada tespit edilen 11 şüpheliye ait olduğu değerlendirilen 16 GSM numarası hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı uygulandı. Yapılan ara operasyonlar sonucunda toplam 18 şüpheli belirlenirken, şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan bugün, aynı suçu işledikleri belirlenen 13 organize suç örgütü şüphelisine yönelik, işlemiş oldukları suça konu eylemlere son vermek amacıyla 12 farklı adreste operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar çerçevesinde 3 şüphelinin ise arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı (2) DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı (2)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte ve kaçak alkol üreten suç örgütüne yönelik operasyon: 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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