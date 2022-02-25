İSTANBUL'DA KAÇAK AVLANAN 10 TON MİDYEYE EL KONULDU - Son Dakika
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İSTANBUL'DA KAÇAK AVLANAN 10 TON MİDYEYE EL KONULDU

25.02.2022 15:15

TUZLA'DA kaçak olarak avlanan 10 midye ele geçirildi.

TUZLA'DA kaçak olarak avlanan 10 midye ele geçirildi. Midyeler denize geri bırakılırken, 4 şüpheliye 37 bin 145 lira para cezası kesildi.

TİMER (Tarım İletişim Merkezi) üzerinden; İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne gelen ihbarda, kaçak avlanılan midyelerin araçlarla nakledildiği bildirildi. İhbar üzerine, Tuzla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş polisleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, Marmara Denizi'nde kaçak alanda avlanan kara kıllı midyeler ele geçirildi. El konulan ve canlı oldukları tespit edilen yaklaşık 10 ton midye Tuzla Belediye Başkanlığı'na ait ekiplerin yardımıyla denize geri bırakıldı. 4 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında toplam 37 bin 145 lira idari para cezası kesildi.

İSTANBUL'DA KAÇAK AVLANAN 10 TON MİDYEYE EL KONULDU
İSTANBUL'DA KAÇAK AVLANAN 10 TON MİDYEYE EL KONULDU
İSTANBUL'DA KAÇAK AVLANAN 10 TON MİDYEYE EL KONULDU
İSTANBUL'DA KAÇAK AVLANAN 10 TON MİDYEYE EL KONULDU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA KAÇAK AVLANAN 10 TON MİDYEYE EL KONULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KAÇAK AVLANAN 10 TON MİDYEYE EL KONULDU - Son Dakika
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