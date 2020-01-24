İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonu

6 saat önce

İstanbul'da iki ayrı ilçede düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonu, System.String[]

İstanbul'da iki ayrı ilçede düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, çeşitli marka ve modellerde 8 bin 741 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye kaçak cep telefonu getirildiği bilgisine ulaştı. Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, 14 ve 15 Ocak tarihlerinde Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa'da bazı iş yeri ile depolara baskın düzenledi.

Operasyonda çeşitli marka ve modelde 8 bin 741 adet cep telefonu, batarya, ekran camı ve kasadan oluşan 43 bin 90 adet cep telefonu yedek parçası, 13 rulo barkod ve etiket, 990 adet cep telefonu ana kartı, 52 adet cep telefonu kutusu, 551 adet paketlenmiş tütün, 2 bin 100 adet puro, 22 binin üzerinde 190 sigara filtresi ve binlerce sigara sarma kağıdına el konuldu. Operasyonda M.D. ve M.K. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.D., serbest bırakılırken, M.K. ise tutuklanarak ceza konuldu.

(İHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:55 Kaynak: İHA
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