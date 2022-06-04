İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMLERİ - Son Dakika
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İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMLERİ

04.06.2022 13:10
İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMLERİ

İSTANBUL'da 9 ilçesinde kaçak göçmenlere yönelik denetim yapıldı.

İSTANBUL'da 9  ilçesinde kaçak göçmenlere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların yakalanmasına yönelik Kadıköy, Bakırköy, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ,Küçükçekmece, Zeytinburnu, Fatih ve Beyoğlu'nda eş zamanlı denetim yaptı.

Kadıköy İskele meydanında yapılan denetime devriye ekipleri, motorize ekipler ve çevik kuvvet ekipleri katıldı. Şüpheli görülenlerin   kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı.

Fatih'te de üzerinden kimlik çıkmayan ve ülkeye kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenenler hakkında işlem yapıldı. Ekipler kaçakları üst aramalarını yaptıktan sonra otobüslere bindirdi. Kaçak olduğu belirlenen göçmenler,  İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edilecek.

- İstanbul
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Kars'ta 74 düzensiz göçmen sınır dışı ediliyor Kars'ta 74 düzensiz göçmen sınır dışı ediliyor Avrupa'ya gittiğini düşünen 81 kaçak göçmen İstanbul'da yakalandı Avrupa'ya gittiğini düşünen 81 kaçak göçmen İstanbul'da yakalandı
Kaynak: DHA

İstanbul, Kadıköy, Göçmen, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMLERİ - Son Dakika

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