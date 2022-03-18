İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 93 GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 93 GÖÇMEN YAKALANDI

18.03.2022 22:44

Silivri ve Sultangazi'de yapılan operasyonlarda 93 kaçak göçmen yakalandı.

Silivri ve Sultangazi'de yapılan operasyonlarda 93 kaçak göçmen yakalandı. Öte yandan göçmenlerin yurt dışına çıkması için kişi başı 2 bin euro alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de 3 adresin sınır illerine götürülecek kaçak göçmenlerin İstanbul'daki toplanma adresi olarak kullanıldığını belirledi. Şok evi diye adlandırılan adreslere 10 Mart'ta operasyon düzenlendi. Özel Harekat polisinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 13'ü Afganistan, 58'i Suriye uyruklu 71 göçmen yakalandı.

SİLİVRİ'DE 22 GÖÇMEN MİNİBÜSTE YAKALANDI

Ekipler, kaçak göçmenlerin Edirne'ye götürülmek üzere bir araca bindirildikleri belirlendi. Minibüs 16 Mart'ta Silivri'de durduruldu. Araçta gerçekleştirilen kontrolde Y.G. isimli araç şoförü ile 22 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Aramalarda ise 18 uyku tulumu, 1 şişme bot, 1 yağmurluk bulundu. Yunanistan'a gideceklerini söyleyen göçmenler, ifadesinde Avrupa'ya ulaşmaları durumunda ailelerinin kişi başına 2 bin euro ödeyecekleri para talep edildiği belirtildi.

Minibüs sürücüsü Y.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilirken, yakalanan 93 kaçak göçmenin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 93 GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 93 GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 93 GÖÇMEN YAKALANDI

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, İstanbul, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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