İstanbul'da evlerini kaçak göçmenlere kiralayan 84 mülk sahibine 2 milyon 152 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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İstanbul'da evlerini kaçak göçmenlere kiralayan 84 mülk sahibine 2 milyon 152 bin lira ceza kesildi

05.11.2022 15:21

İstanbul'da kaçak göçmenlerin yaşadığı 148 eve polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 797 kaçak göçmen yakalanırken, evlerini kiralayan 84 mülk sahibine ise 2 milyon 152 bin 366 lira para cezası kesildi.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan göçmenlerin yakalanması ve sınır dışı edilmesi için başlattıkları çalışmalarda, göçmenlerin yaşadığı 148 adres belirledi.

148 ADRESE BASKIN YAPILDI

Göçmenlerin kabalık gruplar halinde insani olmayan koşullarda yaşadıkları tespit edilen adreslere Ekim ayı içerisinde farklı zamanlarda helikopter destekli operasyonlar yapıldı Yapılan operasyonlarda 148 evde aralarında "Tehdit" suçundan suç kaydı bulunan bir kişinin de bulunduğu 797 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi için süreç başlatıldı.

2 MİLYON 152 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Öte yandan polis, kaçak göçmenlere ev kiralayanların tespit edilmesi için de çalışmalar yürüttü. Yapılan araştırmalarda evlerini kiralayan 84 ev sahibi tespit edildi. Gözaltına alınan 84 kişiye "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" kapsamında toplam 2 milyon 152 bin 366 lira idari para cezası kesildi, evleri ise mühürlendi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Mühürlenen evlerden birinin mührünü kırıp içeride yaşamaya devam eden bir göçmen ise polis ekiplerince gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan ve "Organizatör" olduğu belirtilen 3 kişi ise tutuklandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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İstanbul'da Ekim Ayında 148 Farklı Adrese Yapılan Operasyonda 797 Kaçak Göçmen Yakalandı İstanbul'da Ekim Ayında 148 Farklı Adrese Yapılan Operasyonda 797 Kaçak Göçmen Yakalandı Düzensiz göçmenlere ev kiralayan 84 kişiye 2,1 milyon lira ceza kesildi Düzensiz göçmenlere ev kiralayan 84 kişiye 2,1 milyon lira ceza kesildi 148 farklı adrese yapılan operasyonda 797 kaçak göçmen yakalandı 148 farklı adrese yapılan operasyonda 797 kaçak göçmen yakalandı

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Son Dakika Güncel İstanbul'da evlerini kaçak göçmenlere kiralayan 84 mülk sahibine 2 milyon 152 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da evlerini kaçak göçmenlere kiralayan 84 mülk sahibine 2 milyon 152 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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