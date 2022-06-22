İstanbul'da kaçak göçmenlerin kaldığı 'Şok Evine' baskın: 47 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da kaçak göçmenlerin kaldığı 'Şok Evine' baskın: 47 düzensiz göçmen yakalandı

22.06.2022 12:54

İstanbul'da kaçak göçmenlerin kaldığı 'Şok Evine' baskın: 47 düzensiz göçmen yakalandı Evleri düzensiz göçmenlere kiraya verdikleri belirlenen 5 kişiye ise toplam 120 bin 978 lira para cezası uygulandı İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde düzensiz göçmenlerin kaldığı 'şok evlerine' baskın yapıldı.

İstanbul'da kaçak göçmenlerin kaldığı 'Şok Evine' baskın: 47 düzensiz göçmen yakalandı

Evleri düzensiz göçmenlere kiraya verdikleri belirlenen 5 kişiye ise toplam 120 bin 978 lira para cezası uygulandı

İSTANBUL - İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde düzensiz göçmenlerin kaldığı 'şok evlerine' baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda Mısır, Fas, Çad ve Moritanya uyruklu kişilerin de aralarında olduğu 47 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Türkiye'ye kaçak yollardan giren ve buradan da Avrupa ülkelerine geçiş için fırsat kollayan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde "Şok Evi" diye tabir edilen düzensiz göçmenlerin barındığı bir apartman tespit edildi. Saat 05.00 sıralarında 5 farklı ikamete gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 23'ü Mısır, 17'si Fas, 2'si Çad, birer kişi Moritanya, Cezayir, Ürdün, Somali ve Sudan uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen yakalandı. Evleri düzensiz göçmenlere kiraya verdikleri belirlenen 5 kişi hakkında ise toplam 120 bin 978 lira para cezası uygulanırken, yakalanan göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

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Bahçelievler'de apartmanda 47 kaçak göçmen yakalandı Bahçelievler'de apartmanda 47 kaçak göçmen yakalandı İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, 32 göçmen ise yakalandı İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, 32 göçmen ise yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kaçak göçmenlerin kaldığı 'Şok Evine' baskın: 47 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kaçak göçmenlerin kaldığı 'Şok Evine' baskın: 47 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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