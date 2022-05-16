İstanbul'da Kaçak İçki Üretiminde Kullanılmak Üzere Depolanmış 24,8 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçak İçki Üretiminde Kullanılmak Üzere Depolanmış 24,8 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

16.05.2022 22:15

İstanbul'da emniyet güçlerince Büyükçekmece, Bayrampaşa, Esenyurt ve Güngören ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, kaçak içki üretiminde kullanılmak üzere depolanmış 24 ton 875 bin litre etil alkol ele geçirdi.

İstanbul'da emniyet güçlerince Büyükçekmece, Bayrampaşa, Esenyurt ve Güngören ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, kaçak içki üretiminde kullanılmak üzere depolanmış 24 ton 875 bin litre etil alkol ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki üretimi yapan bir depoya dün operasyon düzenledi. Baskında 6 ton 400 litre etil alkol, 7 plastik tank, 705 plastik bidon, 1 su aktarma motoru, 2 elektrik soğutma fanı, 2 hortum, 1 huni, 240 kapak ele geçirildi. Söz konusu baskına ilişkin firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, 4 Mayıs'ta da Bayrampaşa, Esenyurt ve Güngören ilçelerinde depo görünümlü adreslerde sahte alkol ile temizlik malzemeleri üretildiği ve bu ürünlerin piyasaya sürülmek üzere Antalya'ya sevk edileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Baskında depo görünümlü imalathanelerde 18 ton 475 litre etil alkol, 2 damıtma kazanı, 1 alkolmetre, 3 plastik boş tank, bin 35 plastik bidon, 4 dalgıç pompa motoru, 4 fan ve bir sıvı tabancası ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da Kaçak İçki Üretiminde Kullanılmak Üzere Depolanmış 24,8 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
İstanbul'da Kaçak İçki Üretiminde Kullanılmak Üzere Depolanmış 24,8 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
İstanbul'da Kaçak İçki Üretiminde Kullanılmak Üzere Depolanmış 24,8 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
İstanbul'da Kaçak İçki Üretiminde Kullanılmak Üzere Depolanmış 24,8 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kaçak İçki Üretiminde Kullanılmak Üzere Depolanmış 24,8 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Kaçak İçki Üretiminde Kullanılmak Üzere Depolanmış 24,8 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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