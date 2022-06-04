İstanbul'da, Kaçak İçki Yapımında Kullanılmak Üzere 3 Ton 255 Kilo Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da, Kaçak İçki Yapımında Kullanılmak Üzere 3 Ton 255 Kilo Etil Alkol Ele Geçirildi

04.06.2022 12:54

İstanbul Bakırköy’de, kaçak içki yapımında kullanılmak üzere 5 kilogramlık bidonlar halinde 3 ton 255 kilogram etil alkol ele geçirildi. Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan A.T. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Bakırköy'de, kaçak içki yapımında kullanılmak üzere 5 kilogramlık bidonlar halinde 3 ton 255 kilogram etil alkol ele geçirildi. Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan A.T. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine hareket geçen polis, Bakırköy'de bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak içki yapımında kullanılmak için piyasaya sürülmek üzere bidonlar halinde hazırlanmış 3 ton 255 kilogram etil alkol ele geçirildi.

Etil alkole polis el koyarken A.T. isimli şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan A.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da, Kaçak İçki Yapımında Kullanılmak Üzere 3 Ton 255 Kilo Etil Alkol Ele Geçirildi
İstanbul'da, Kaçak İçki Yapımında Kullanılmak Üzere 3 Ton 255 Kilo Etil Alkol Ele Geçirildi
İstanbul'da, Kaçak İçki Yapımında Kullanılmak Üzere 3 Ton 255 Kilo Etil Alkol Ele Geçirildi
İstanbul'da, Kaçak İçki Yapımında Kullanılmak Üzere 3 Ton 255 Kilo Etil Alkol Ele Geçirildi

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Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da, Kaçak İçki Yapımında Kullanılmak Üzere 3 Ton 255 Kilo Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

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