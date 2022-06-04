İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'nden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine hareket geçen polis, Bakırköy'de bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak içki yapımında kullanılmak için piyasaya sürülmek üzere bidonlar halinde hazırlanmış 3 ton 255 kilogram etil alkol ele geçirildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da, Kaçak İçki Yapımında Kullanılmak Üzere 3 Ton 255 Kilo Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

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