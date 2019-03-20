İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu (1)
25 dakika önce
İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda 738 bin 566 adet kaçak ilaç ele geçirildi.
İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda 738 bin 566 adet kaçak ilaç ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede operasyon düzenlendi. Operasyonda 738 bin 566 kaçak ilaç ele geçirilirken toplam 14 kişi yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:31 Kaynak: DHA
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