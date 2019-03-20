İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHAİstanbul'da düzenlenen operasyonda 738 bin 566 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA



İstanbul'da düzenlenen operasyonda 738 bin 566 adet kaçak ilaç ele geçirildi.



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede bazı adreslere baskın düzenledi.



Operasyonda, ülkeye kaçak yollarla getirildiği belirlenen farklı markalara ait ağrı kesici, serum ve çeşitli ilaçlar ile tıbbi malzemelerin de



arasında bulunduğu toplam 738 bin 566 kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Seçime 11 Gün Kala Çarpıcı İstanbul ve Ankara Anketi Geldi

Evliliği Boyunca Eşinin Zoruyla İlkel Yaşam Sürdüren Kadın Boşanma Davası Açtı

Metrobüs ve Otobüsler, Genç Kadının Sığınma Yeri Oldu

Yeni Zelanda Katliamcısının İstanbul'da Kaldığı Yerler Tespit Edildi