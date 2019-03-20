İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu
59 dakika önce
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.
İstanbul
'da düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin 7 ilçesinde bazı adreslere baskın düzenledi.
Baskınlarda, ülkeye kaçak yollarla getirildiği belirlenen farklı markalara ait ağrı kesici, serum ve çeşitli ilaçlar ile tıbbi malzemelerin de arasında bulunduğu toplam 738 bin 566 ürün ele geçirildi. Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:42 Kaynak: AA
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