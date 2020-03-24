İstanbul'da kaçak maske üreten 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da kaçak maske üreten 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da kaçak maske üreten 5 kişi gözaltına alındı

20 dakika önce

İstanbul'da kaçak maske üreticilerine yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçak maske üreten 5 kişi gözaltına alındı, System.String[]

İstanbul'da kaçak maske üreticilerine yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Sultanbeyli'de izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Fatih Bulvarı'nda 5 katlı binanın 4 katında Sağlık Bakanlığından izinsiz ve sağlık koşullarına uymayan şekilde üretim yapan tekstil atölyelerine baskın yaptı.

Baskında çok sayıda maske ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen maskelerin topluca imha edileceği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:04 Kaynak: AA

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