İstanbul'da kaçak maske üreten 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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İstanbul'da kaçak maske üreten 5 kişi gözaltına alındı
20 dakika önce
İstanbul'da kaçak maske üreticilerine yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da kaçak maske üreticilerine yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Sultanbeyli'de izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, Fatih Bulvarı'nda 5 katlı binanın 4 katında Sağlık Bakanlığından izinsiz ve sağlık koşullarına uymayan şekilde üretim yapan tekstil atölyelerine baskın yaptı.
Baskında çok sayıda maske ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.
Ele geçirilen maskelerin topluca imha edileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:04 Kaynak: AA
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