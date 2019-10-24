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Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kaçak maymun operasyonu

İstanbul'da kaçak maymun operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da kaçak maymun operasyonu Türkiye'ye yasadışı yollarla sokulan ve internetten satışa çıkarılan 'Örümcek' ve 'Hint Şebeği' cinsi türü 2 maymun ele geçirildiİSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonda Türkiye'ye yasadışı yollardan getirilen iki farklı türde maymun ele geçirildi.

İstanbul'da kaçak maymun operasyonu

Türkiye'ye yasadışı yollarla sokulan ve internetten satışa çıkarılan 'Örümcek' ve 'Hint Şebeği' cinsi türü 2 maymun ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonda Türkiye'ye yasadışı yollardan getirilen iki farklı türde maymun ele geçirildi. Bunların ticaretini yapan bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı sanal devriye ekipleri, Irak üzerinden yurda kaçak yollardan sokulan "örümcek" ve Hint şebeği olarak da bilinen "Rhesus" türü 2 yavru maymunu internet üzerinden satışa çıkaran bir kişiyi tespit etti. Maymun yavrularını satılığa çıkaran Y.T. ile 'alıcı' kılığında pazarlığa giren polis, biri 8 bin 500, diğeri 7 bin olmak üzere iki maymun için satıcı ile anlaştı. Satıcı ile anlaşan polis ekipleri, Zeytinburnu'nda belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Baskında biri 4, diğeri 6 aylık 2 maymun yavrusunu kurtardı. Baskında Y.T. adlı şüpheli gözaltına alınırken, kurtarılan yavru maymunların Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Şüpheli Y.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da kaçak maymun operasyonu

İstanbul, Türkiye, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:12 Kaynak: İHA
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