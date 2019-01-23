Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kaçak Parfüm Deposuna Baskın: 77 Bin 236 Şişe Parfüm Ele Geçirildi

İstanbul'da Kaçak Parfüm Deposuna Baskın: 77 Bin 236 Şişe Parfüm Ele Geçirildi

52 dakika önce

İstanbul'da kaçak parfüm deposuna baskın: 77 bin 236 şişe parfüm ele geçirildiİSTANBUL - İstanbul polisi tarafından Başakşehir'de bir depoya yapılan baskında, piyasa değeri 41 milyon lirayı bulan çeşitli markalara ait 77 bin 236 şişe parfüm ele geçirildi.

İstanbul'da kaçak parfüm deposuna baskın: 77 bin 236 şişe parfüm ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul polisi tarafından Başakşehir'de bir depoya yapılan baskında, piyasa değeri 41 milyon lirayı bulan çeşitli markalara ait 77 bin 236 şişe parfüm ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Başakşehir'de bir iş yerinde sahte parfüm depolandığı yönündeki ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sözkonusu adrese baskın düzenledi.
Geçtiğimiz Cuma günü yapılan baskında, üstleri örtülmüş kolilerin içinde çeşitli markalara ait 77 bin 236 şişe dolu parfüm ele geçirildi. Gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen parfümlerin piyasa tutarının 40 milyon 935 bin lira olduğu duyuruldu. Olayla ilgili olarak depo sahibi M.A. ile birlikte Suriye uyruklu D.D. ve J.R. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildiği ve burada sorguya alındığı öğrenildi.
Ürünlere el konulurken, yakalanan üç şüpheli hakkında '6769 Sınai Mülkiyet Kanunu' kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:03 Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, İstanbul, 3. Sayfa
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