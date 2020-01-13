İstanbul'da kaçak puro operasyonu: 234 bin ürün ele geçirildi - Son Dakika

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 234 bin gümrük kaçağı puro ele geçirildi. Olayla bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube'ye bağlı ekipleri tarafından 10 ve 11 Ocak tarihlerinde Şişli'de yapılan çalışmalarda, bir AVM'deki bazı iş yerlerinde gümrük kaçağı puro satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan tespitlerin ardından söz konusu AVM'deki işyerlerine ve depolara düzenlenen operasyonlarda, yurda kaçak yollardan getirilen çeşitli markalarda 234 bin adet kaçak puro, 11 nin 500 adet puro etiketi ve 3 bin adet puro stikeri ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı puroların piyasa değerinin 5 milyon lira olduğu ifade edilirken, olayla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Haklarında '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan adli işlem yapılan şüpheliler, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

(Sadık Kahraman/İHA)