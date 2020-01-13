İSTANBUL'DA KAÇAK PURO OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika
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İSTANBUL'DA KAÇAK PURO OPERASYONU KAMERADA

6 saat önce

İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezindeki dükkan ve depoya operasyon düzenledi.

İSTANBUL'DA KAÇAK PURO OPERASYONU KAMERADA, System.String[]
İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezindeki dükkan ve depoya operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 234 bin puro ele geçirilirken, 5 şüpheli  gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezindeki tütün ve tütün ürünleri satan bir dükkanda kaçak puro satışı yapıldığı ve aynı alışveriş merkezi içerisindeki parfüm dükkanında ve deposunda yüklü miktarda kaçak puro depolandığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen kaçakçılık polisi, teknik ve fiziki takip başlattı. Polis ekipleri, kaçak yollarla getirilen ünlü puro markalarının kutuları üzerine TAPDK bandrolleri yapıştırıldığı ve bu bandrolleri elinde bulunduran şüphelilerin aynı bandrolleri defalarca kullandıkları, bu  yöntemle 3 milyon liranın üzerinde vergi kaçırdıkları tespit edildi. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri 10 Ocak günü alışveriş merkezindeki dükkan ve depoya operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 234 bin kaçak puro, 11 bin 500 puro etiketi ve 3 bin puro stikeri ele geçirildi. Ele geçirilen puroların ise piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Görüntü Dökümü

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Operasyon görüntüleri

Puroların bulunması

Sergi görüntüleri


- İstanbul
İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:43 Kaynak: DHA
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