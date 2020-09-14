Kaçak puro operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da sigara ve tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, kaçak yollarla yurda sokulan yüklü miktarda puroyu piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Beyoğlu'nda bir depoya düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 117 bin 589 puro, 587 kilo 550 gram pipo tütünü, 34 bin 410 paket sigara, 10 bin 470 elektronik sigara tütünü, 1472 elektronik sigara likidi, 2 milyon 265 bin 480 sigara filtresi ve 2 milyon 132 bin yaprak sigara kağıdı ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.