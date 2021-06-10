İstanbul'da kaçak sağlık ürünü operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da, piyasaya sürülmek üzere yurt dışından getirildiği belirlenen, zayıflama ve cinsel içerikli ilaçların da arasında bulunduğu 235 bin 158 ürün ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, yasa dışı yollarla Güneydoğu Asya ülkelerinden Türkiye'ye getirttiği zayıflama ve cinsel içerikli ilaç ve ürünleri, piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında Bağcılar, Büyükçekmece, Esenler ve Küçükçekmece'de 8 adrese düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, yasal izni bulunmayan hap, kapsül ve tozdan oluşan 235 bin 158 ürün ile obezite tedavisinde kullanılan 6 kilogram madde ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.