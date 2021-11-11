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Kaçak sağlık ürünü operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kaçak sağlık ürünü operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

11.11.2021 10:45

Eyüpsultan'da bir depoda piyasa değeri yaklaşık 1,1 milyon lira olan kaçak cinsel sağlık ürünü ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da bir depoda piyasa değeri yaklaşık 1,1 milyon lira olan kaçak cinsel sağlık ürünü ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün gece saatlerinde şüpheli hareketler sergileyen 5 kişiyi takibe aldı.

Şüphelilerin bir depoya giriş çıkış yaptıklarını belirleyen polis, depoya baskın düzenleyerek 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Aramalarda 7 bin 963 adet macun, 4 bin 75 adet hap, 900 adet plastik tüp halinde sıvı, 7 adet 60 litrelik variller içerisinde toplam 280 litre macun ve imalatta kullanılan makineler ele geçirildi.

Kaçak üretilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lira olan ürünlere el konulduğu, gözaltına alınan 5 kişi hakkında da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği adli işlem yapıldığı bildirildi.

Kaçak sağlık ürünü operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Kaçak sağlık ürünü operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Kaçak sağlık ürünü operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Kaçak sağlık ürünü operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Kaçakçılık, Eyüpsultan, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaçak sağlık ürünü operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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