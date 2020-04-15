İstanbul'da kaçak satılan 5 bin 575 Kovid-19 test kitine el konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da kaçak satılan 5 bin 575 Kovid-19 test kitine el konuldu - Son Dakika

İstanbul'da kaçak satılan 5 bin 575 Kovid-19 test kitine el konuldu

6 saat önce

İstanbul'da kaçak satılan 5 bin 575 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) "hızlı tanı" test kitine el konuldu.

İstanbul'da kaçak satılan 5 bin 575 Kovid-19 test kitine el konuldu, System.String[]

İstanbul'da kaçak satılan 5 bin 575 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) "hızlı tanı" test kitine el konuldu.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bir tekstil atölyesinin deposunda Çin'den getirilen Kovid-19 test kiti satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 5 bin 575 hızlı tanı test kiti ele geçirildi.

Şüphelilere, idari para cezası uygulanırken, atölye zabıta ekiplerince mühürlendi.

Ayrıca ele geçirilen test kitleri, İstanbul Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:24 Kaynak: AA

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ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da kaçak satılan 5 bin 575 Kovid-19 test kitine el konuldu - Son Dakika
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