İstanbul'da kaçak satılan 5 bin maskeye el konuldu - Son Dakika

İş yeri sahibine, kaçak maske satmaktan idari para cezası uygulanırken, iş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 5 bin tıbbi maskeye el koydu.

Polis ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak üretilen maskelerin yüksek fiyata satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyaç sonrası yüksek fiyattan satış yaparak haksız kazanç elde edenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Maltepe 'de kaçak satılan 5 bin tıbbi maskeye el konuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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