İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 11 gözaltı

7 saat önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, 56 bin 483 paket kaçak sigara, 3 bin 320 kaçak puro, yarım tonun üzerinde kaçak nargile tütünü, 55 kilo 350 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, 56 bin 483 paket kaçak sigara, 3 bin 320 kaçak puro, yarım tonun üzerinde kaçak nargile tütünü, 55 kilo 350 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. 11 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan depoda, tuğla ile örülmüş özel dehliz polisi şaşkına çevirdi.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün yurt dışından getirdiği kaçak sigaraları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında bir şebekenin, Arnavutköy ve Başakşehir'de bazı depoları sağlıksız koşullarda nargile tütünü imali için kullandıkları, kıyılmış tütünlerin orijinal nargile tütünü poşetlerine doldurularak aslı gibi piyasaya sürdükleri tespit edildi. Ayrıca Bayrampaşa, Beykoz, Çekmeköy ve Fatih'te hediyelik eşyacı süsü verilen iş yerlerinde kaçak sigara, puro, tütün mamulü depolama ve satışının yapıldığı yönünde bilgi alan polis, 6 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda F.K. (27), H.Ç. (46), M.A. (47), H.K. (50), H.G. (27), A.K. (57) ve A.D. (39) ile Suriye uyruklu C.H. (18), H.H. (37) C.A. (36) ve M.S. (32) isimli 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda, 56 bin 483 paket kaçak sigara, 3 bin 320 kaçak puro, 530 kilo kaçak nargile tütünü, 55 kilo 350 gram kıyılmış tütün, 13 bin 100 adet doluma hazır boş nargile poşeti, 55 litre gliserin, tatlandırıcı aromalar, 70 kilo toz şeker, çok sayıda hamur yoğurma makinesi, poşet vakumlama makinesi ele geçirildi.

Baskın yapılan depoda, tuğla ile örülmüş özel dehliz polisi şaşkına çevirdi. Dehlizlerde kaçak sigara ve tütün mamulleri ele geçirilirken, bir kaçakçının kırsalda sakladıkları sigara kolilerini otomobile taşıdığı o anlar operasyonu yürüten polisin kamerasına takıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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