İstanbul'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

15.03.2022 00:07

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı İstanbul'da sigara kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alınırken, kilolarca kaçak tütün ve malzeme ele geçirildi.

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da sigara kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alınırken, kilolarca kaçak tütün ve malzeme ele geçirildi. Yakalanan 23 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyetince eş zamanlı olarak kaçak sigara operasyonu düzenlendi. Baskınlarda 5 milyon 852 bin 200 boş makaron, 68 bin 400 doldurulmuş makaron, 1 milyon 575 bin sigara kağıdı ile 523 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 23 kişi de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

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Kaçak Sigara, İstanbul, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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